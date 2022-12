La métropole Aix-Marseille Provence est sacrée capitale européenne de l’innovation 2022 et recevra à ce titre 1 M€, annonce le Conseil européen de l’innovation, mercredi 7 décembre. Elle a "bien compris comment devenir la ville méditerranéenne durable de demain : en ayant recours à l’innovation dans les domaines des transports publics, de la gestion des déchets, du traitement de l’eau, de l’urbanisme, du développement économique et de la protection de l’environnement, et pour assurer une meilleure transition écologique des territoires", salue le Conseil.