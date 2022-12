Le 5 décembre, la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, avait appelé élus locaux et associations à intenter avec elle une "action en responsabilité" contre l’État, en raison de sa "carence" en matière d’hébergement des sans-abri. Le 5 décembre, 5 014 personnes à la rue avaient appelé le 115, sans obtenir de places. Ce 14 décembre, elle a réuni une dizaine d’élus locaux en vue de préparer une action en justice associant plusieurs collectivités. Le Collectif des associations unies ne s’associera pas à cette démarche et encourage les collectivités et l’État à travailler main dans la main.