Les élus de Montpellier Méditerranée métropole ont validé, mardi 6 décembre 2022, la constitution d’un groupement d’intérêt économique chargé de la sécurité des immeubles d’habitat social. "Ce GSRI-3M se déploiera avec l’objectif d’assurer surveillance et présence pour les habitants des 30 000 logements sociaux de la métropole", selon Michaël Delafosse, président de Montpellier Méditerranée métropole et maire de Montpellier. La "brigade de sécurité du logement social" sera à terme composée de 40 agents. Elle devrait être opérationnelle au second semestre 2023.