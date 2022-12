Au cours de la procédure de licenciement économique, une salariée ayant trouvé un emploi souhaite être disponible rapidement. Sa renonciation au préavis et sa volonté d’être licenciée rapidement étant antérieurs à la notification du licenciement, elles ne sont pas valables, juge la Cour de cassation le 7 décembre 2022. L’employeur est condamné à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l’obligation de reclassement, aucun poste n’ayant été proposé à la salariée.