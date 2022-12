Égalité professionnelle : un taux d'activité des femmes en hausse accompagné d'inégalités persistantes (Insee)

En 2010, le taux d'activité des femmes était de 66 %, contre 59 % en 1990. Elles sont donc plus présentes sur le marché du travail, d'autant que le nombre de femmes cadres est passé de 30 % à 39 % en vingt ans. Pourtant, la structure de l'emploi non qualifié, qui regroupe un salarié sur cinq, a changé. De plus en plus tertiaire, cet emploi est également plus féminin qu'il y a 20 ans. Il est occupé à 62 % par des femmes aujourd'hui, contre 56 % en 1990. C'est ce que révèle l' Insee , dans son analyse intitulée « Femmes et hommes : regards sur la parité », publiée jeudi 8 mars 2012.