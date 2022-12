Douze normes de reporting de durabilité, une nouvelle gouvernance, 21 ans : l’Efrag avait plusieurs événements à célébrer lors de sa conférence annuelle le 7 décembre 2022 à Bruxelles. Le travail mené sur ces normes, qui portent le concept de la double matérialité et introduisent une assurance obligatoire, a été salué. De même que la collaboration avec les autres organisations comme l’ISSB et la GRI pour obtenir une plus grande compatibilité entre les normes. Mais plusieurs acteurs ont pointé le manque de financement de l’organisation.