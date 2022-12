Un arrêté publié au Journal officiel du jeudi 8 décembre 2022 définit le calendrier scolaire pour les années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Comme c’est le cas depuis 2015, la rentrée intervient au plus tôt le 1er septembre, et la fin d’année scolaire est fixée au plus tard à l’issue de la première semaine de juillet. Les trois zones de vacances A, B, C, applicables aux vacances d’hiver et de printemps, restent inchangées.