Chaque année, la Commission fait une proposition budgétaire, chaque année les chefs d’État de l’UE amputent la partie recherche du budget, et chaque année, le Parlement rétablit ce budget. "Il n’y a pas de gloire à ça", déclare Christian Ehler dans une interview à AEF info le 7 décembre 2022. L’eurodéputé allemand, qui siège à la Commission Industrie et Recherche et préside le Stoa (Panel for the future of science and technology), pointe "l’hypocrisie" et le "poker menteur" du Conseil dans la procédure budgétaire et souligne que les chefs d’État refusent de réaffecter au programme de recherche les sommes non dépensées précédemment et qu’ils n’apportent pas de nouveau financement pour le Chips act, censé rivaliser avec le plan à 500 Md$ des États-Unis pour l’innovation. Il revient par ailleurs sur la lutte autour de l’EIC et sur sa volonté d’inscrire la liberté académique dans le Traité européen.