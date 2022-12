Les élections des représentants des locataires HLM, qui ont débuté le 15 novembre 2022, pourraient être reportées au-delà de l’échéance du 15 décembre. En cause, les défaillances du prestataire missionné par les bailleurs sociaux pour organiser la logistique du vote et des retards d’acheminements du côté de La Poste. Alors que les associations de locataires font état de reports des élections de 7 à 10 jours, le ministère du Logement envisage d’ajourner la date de fin des votes via un projet de décret.