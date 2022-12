Soumises à des réglementations de plus en plus strictes, les entreprises prennent progressivement des engagements pour réduire leurs émissions de gaz à effet serre et s’orienter vers des activités "décarbonées". Ainsi, l’impératif d’atténuation du réchauffement climatique est désormais intégré dans les réflexions stratégiques, même si les effets sont rarement immédiats. En revanche, la nécessaire adaptation au dérèglement climatique de l’organisation et des conditions de travail reste peu appréhendée. Pourtant, la multiplication des vagues de chaleur intense et des phénomènes climatiques extrêmes ne sera pas sans effet sur le travail. Sans compter les difficultés d’accès à l’eau, aux transports ou à l’énergie, qui affecteront l’activité au quotidien. Des questions qui relèvent aujourd’hui de la gestion de crise devront entrer dans le fonctionnement normal de l’entreprise.