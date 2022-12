Selon plusieurs syndicats, 39,8 % des électeurs relevant de l’Éducation nationale ont voté pour élire leurs représentants au comité social d’administration ministériel (CSAM), ex-comité technique ministériel, lors des élections professionnelles qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022. La participation serait ainsi en baisse de 2,8 points par rapport à 2018 (lire sur AEF info). Plus d’un million d’agents de l’Éducation nationale étaient appelés à désigner leurs représentants pour un mandat de quatre ans aux CAP et aux comités sociaux d’administration, qui remplacent les comités techniques et les CHSCT (lire sur AEF info). Les résultats aux élections devraient être communiqués dans la soirée du 8 ou le 9 décembre au matin. Ces élections ont été marquées par des difficultés concernant l’accès à la plateforme numérique de vote ainsi que la procédure de "réassort".