Regroupant 15 écoles d’ingénieurs membres et quatre écoles associées, le réseau Polytech a présenté ses six orientations stratégiques, lors d’une conférence de presse le 8 décembre 2022. L’une des ambitions du réseau : "mener un recrutement inclusif pour élargir la variété de publics formés" et "améliorer la réussite étudiante". Les écoles Polytech veulent diversifier les voies de recrutement pour attirer d’autres profils, comme les bacheliers technologiques. Elles souhaitent aussi faciliter l’accès au cursus ingénieur par la voie de l’apprentissage.