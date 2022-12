À l’issue des élections professionnelles de 2022 dans l’ESR (lire sur AEF info), l’Unsa-Éducation arrive en tête au CSA ministériel avec 24,14 % des voix et obtient 4 sièges sur 15. Le syndicat est suivi de la CGT, du Sgen-CFDT et de la FSU qui obtiennent chacun 3 sièges. Solidaires et FO remportent tous deux 1 siège. "Le taux de participation est ainsi en baisse sensible par rapport à 2018" et s’établit à 19,21 %, souligne le ministère de l’ESR, dans un communiqué publié le même jour.