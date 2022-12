Objectifs, méthode, calendrier, innovations… Dans un entretien accordé à AEF info, Carole Grandjean revient sur les enjeux qui ont conduit le gouvernement à donner un coup d’accélérateur à la réforme de la validation des acquis de l’expérience dans le cadre du projet de loi relatif au marché du travail. "La VAE a vingt ans et perdait de son dynamisme, il était nécessaire de revoir son processus et son organisation", souligne la ministre déléguée à l’Enseignement et la Formation professionnels qui se dit satisfaite des apports du Parlement, en particulier du Sénat concernant l’affirmation que la VAE concerne tous les actifs. "C’est une réforme d’ampleur et comme toute réforme d’ampleur, nous avonsbesoin de tout l’écosystème pour la mettre en œuvre. Elle se déploierajusqu’à fin 2024", en s’appuyant sur la création un nouveau service public pour parvenir à 100 000 VAE à l’horizon 2027.