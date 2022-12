Un an après sa labellisation, le PUI Cap I-Terr de l’université Clermont Auvergne tenait ses assises de l’innovation, les 6 et 7 décembre 2022. L’occasion pour les différentes parties prenantes de pointer le chemin encore long à parcourir. Plusieurs objectifs sont affichés : améliorer la coordination des acteurs, ce qui passera par un partage des SI mais aussi par la création de maisons territoriales de l’innovation sur les six sites de l’université, et augmenter le volume et la qualité des projets détectés, ce qui implique d’aller davantage dans les laboratoires pour faire de la sensibilisation.