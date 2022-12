Vers un "Business Act Grand Est" : le Ceser souhaite une "refondation économique, sociale et environnementale"

"C’est sur la base des réponses à l’urgence climatique qu’il faut construire un nouveau pacte environnemental, social et économique", estime le Ceser Grand Est, dans un document adopté par son bureau début juin 2020 ("Pour une refondation économique, sociale et environnementale"). Cette contribution est versée au "Business Act", le chantier de réflexion lancé début mai par le président du conseil régional Jean Rottner ( LR ) et la préfète Josianne Chevalier. Le Ceser identifie 3 pistes : repenser les modèles de production et de consommation ; réorganiser le vivre ensemble ; réinventer les gouvernances et pratiques démocratiques. Il est proposé de "relocaliser les productions essentielles" et "d’adapter les formations pour répondre à l’évolution des besoins" : rénovation massive de logements, usages numériques, etc.. Le plan de reprise "Business Act" sera présenté en plénière le 10 juillet.