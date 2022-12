Dans une lettre ouverte adressée à la ministre Sylvie Retailleau et diffusée le 8 décembre 2022, l’Organisation nationale des étudiants (Onde) fustige la décision du ministère "du délai de réponse de 24h imposé aux candidats à la réception d’une admission" dans le cadre de la nouvelle procédure de candidature en master. Les projets de textes présentés au Cneser du 15 novembre 2022 montraient en effet qu’à compter du 21 juin 2023, un candidat ne dispose plus que d’un jour pour répondre, sans quoi il "perd le bénéfice des propositions d’admission qui lui ont été faites et des placements sur liste d’attente dont il bénéficie" (lire sur AEF info). "Vous laissez aux étudiants 24h pour changer de formation, de ville. 24h pour décider de leur avenir. Pourtant, il peut se passer beaucoup de choses en 24h […]. En 24h, il ne peut pas avoir de réponse de sa banque pour un prêt", dénonce l’Onde.