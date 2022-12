Retrouvez en bref quelques actualités récentes en matière d’aménagement et d’urbanisme :le budget 2023 adopté par l’EPF Occitanie ;la sélection par l’établissement Paris La Défense de l’agence SEURA pour la requalification des espaces publics ;les conclusions de la mission d’information du Sénat sur les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille Provence ;l’alerte de l’AMRF sur l’application du ZAN dans les territoires ruraux ;le partenariat signé entre la Fédération des Scot et le Medef ;l’élection de Julien Denormandie comme administrateur de l’AFL.