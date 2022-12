Dans son premier rapport sur les tendances mondiales de la criminalité, publié fin octobre 2022, Interpol relève que la criminalité financière et la cybercriminalité sont les principales menaces dans le monde. "Chaque tendance a été profondément transformée et renforcée par les innovations technologiques et, de manière peut-être encore plus importante, par l’utilisation des technologies numériques", écrit l’organisation internationale, qui appelle à une coopération plus efficace de ses pays membres pour lutter contre ces mutations.