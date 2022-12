Si un solide coup d’accélérateur à la pratique de la téléconsultation par les médecins généralistes est intervenu début 2020 avec la crise de la Covid 19, la pratique est moins soutenue depuis. Les généralistes libéraux ont réalisé 9,4 millions de consultations à distance en 2021, soit 3,7 % de leur activité (13,5 millions en 2020, soit 5,7 % de l’activité). Les visites à domicile sont redevenues plus nombreuses que les téléconsultations depuis la fin du premier confinement. Les généralistes plus jeunes ou exerçant en zones urbaines y consacrent une plus large part que les autres.