"Améliorer les compétences acquises lors des PFMP est un des principaux sujets de la future réforme", explique à AEF info le 8 décembre 2022 Anne Bisagni-Faure, rectrice de l’académie de Bordeaux et de la région académique de Nouvelle-Aquitaine, et rapporteure du groupe de travail sur les marges de manœuvre des établissements, dans le cadre de la concertation sur le lycée professionnel. Pour cela, il faut mieux former les tuteurs et "valoriser leur fonction". "L’autonomie peut aussi passer par des compléments de formation" pour les professeurs de lycée professionnel, "par les EAFC - pour leur vision déconcentrée - ou des conventions avec les entreprises". Afin d’améliorer "la personnalisation et l’individualisation du parcours du jeune", il faut "valoriser certaines missions des enseignants, comme la préparation des PFMP". La rectrice évoque aussi la gouvernance des EPLE.