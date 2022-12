Syndicats et MEN ont fait le bilan, le 7 décembre 2022, de la nouvelle formule d’évaluation des personnels de direction. Le SNPDEN-Unsa est très critique, pointant dans certaines académies le "non-respect des procédures" et le manque de temps des Dasen pour réaliser les entretiens. ID-FO regrette l'"opacité" et l'"absence d’harmonisation". Le MEN affirme qu’un bilan sera effectué afin, "si nécessaire, de remettre à plat le dispositif". Un nouveau mode d’évaluation pourrait voir le jour en 2024. Des discussions sur le mode de rémunération des personnels de direction vont aussi s’ouvrir.