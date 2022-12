En 15 ans, l' "expérience terrain" proposée par l’Essec a touché plus de 10 000 étudiants. Ce stage de quatre semaines, sur le terrain et à un poste d’exécutant, est l’héritier du "stage ouvrier" auparavant proposé par l’établissement, expose son coordinateur, Yann Kerninon, dans un article publié par The Conversation le 5 décembre 2022. "La formation d’un manager ne peut se limiter à une forte sélection au concours combinée à un enseignement en management strictement académique et théorique", défend-il.