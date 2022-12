Sur proposition du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il est mis fin aux fonctions de recteur de la région académique Centre-Val de Loire, recteur de l’académie d’Orléans-Tours, exercées par Alain Ayong le Kama, indique le conseil des ministres du 7 décembre 2022. Il avait été nommé recteur à Orléans-Tours en juillet dernier (lire sur AEF info), après avoir été à la tête du rectorat de Guyane pendant cinq ans. Alain Ayong le Kama est professeur des universités en sciences économiques. Le nom de son successeur n’est pas encore connu.