À l’occasion de son conseil d’administration mercredi 7 décembre 2022, l’Anru présente un bilan consolidé et quantitatif du premier programme de renouvellement urbain. Selon les données issues du système d’information Agora, celui-ci a généré 164 400 démolitions (qui concernent pour l’essentiel des grands ensembles construits entre 1957 et 1976), 142 000 reconstructions (pour moitié hors site mais situées dans la même commune), 408 500 réhabilitations (avec un budget moyen qui s’est étoffé au fur et à mesure de l’avancée du programme) et 385 400 résidentialisations.