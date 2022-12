L’AMF alerte le gouvernement sur "les conséquences des délestages sur les services publics locaux, dont les maires doivent assurer la continuité dans le respect des règles de sécurité". Dans un communiqué du 6 décembre, l’association des maires souligne que "des coupures d’électricité dans les établissements scolaires entraîneraient l’arrêt des systèmes d’alarme et anti-incendies, du chauffage, des serveurs informatiques, des systèmes anti-intrusion, des ascenseurs, et parfois de l’alimentation en eau, ainsi que du transport scolaire menaçant la continuité du service public scolaire". Or "en tant que responsables de la police des établissements recevant du public", l’association rappelle que "les maires doivent déterminer si les conditions de réouverture des établissements scolaires sont réunies et engagent leur responsabilité pénale". Ils souhaitent être informés plus tôt des délestages.