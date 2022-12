Quelle portée donner à la loi sur le devoir de vigilance ? C’est le 28 février 2023, près de six ans après la promulgation de la loi sur le devoir de vigilance, qu’un premier jugement doit être rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui permettra de commencer à y voir plus clair. L’affaire qui oppose les ONG Amis de la Terre et Survie à TotalEnergies à propos des projets Eacop et Tilenga en Ouganda et Tanzanie a été mise en délibérée par le juge des référés Fabrice Vert, mercredi 7 décembre 2022, après avoir entendu les plaidoiries des deux parties.