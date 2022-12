Le ministre de l’Agriculture a lancé le 7 décembre 2022 la concertation sur "le pacte et la loi d’avenir et d’orientation agricoles", menée à un niveau national et régional. Niveau national, Frédérique Alexandre-Bailly, DG de l’Onisep, co-préside avec Nicolas Nouail, directeur de l’EPLEFPA de Seine-Maritime, un groupe de travail sur l’orientation et la formation, pour attirer plus de candidats et "assurer le renouvellement des générations". Des consultations auront lieu dans des établissements d’enseignement technique agricole ou supérieur. La concertation aboutira à un projet de loi mi-2023.