452,4 millions d’euros ont été investis dans l’immobilier de l’enseignement supérieur privé entre septembre 2021 et décembre 2022, selon la première étude menée par JLL, cabinet de conseil en immobilier. Publiée le 1er décembre 2022, elle présente les campus, longtemps résumés à des lieux d’apprentissage et de travail, comme les nouveaux gages de notoriété et d’attractivité des écoles. En effet, sur ces cinq dernières années, 80 nouveaux campus ont été ouverts partout en France. Et leurs usages se diversifient.