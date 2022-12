"Les élèves de CM2 évalués en 2021, dans le cadre d’une dictée, ont de moins bons résultats en orthographe que ceux évalués en 1987, 2007 et 2015", montre une note d’information de la Depp, publiée le 6 décembre 2022. Ainsi, la baisse constatée pour chaque période d’observation entre 1987 et 2015 (lire sur AEF info) se poursuit en 2021, mais de façon "moins marquée". La baisse des résultats concerne "l’ensemble des élèves, quels que soient leur sexe et leur âge" et les performances restent "très liées" à leur origine sociale.