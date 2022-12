L’Essec, CentraleSupélec et l’université de Columbia s’associent pour lancer un double diplôme en data sciences et analytics, annoncent ces institutions le 6 décembre 2022. "Ce partenariat intervient à un moment où les compétences digitales n’ont jamais été aussi importantes : avec les technologies de l’information, le traitement des données de masse et l’intelligence artificielle, […] la formation autour de cette transformation digitale de la société sera essentielle", selon un communiqué de presse. Le programme se déroulera en deux ans. Chaque année académique, les établissements désigneront 20 étudiants qui auront la possibilité de passer un an à Columbia et un an à l’Essec et CentraleSupélec. Les étudiants se verront décerner deux diplômes : le master "data sciences & business analytics" de l’Essec-CentraleSupélec et le master of sciences "business analytics" de Columbia.