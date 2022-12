À la suite de l’annulation du vote électronique pour les élections professionnelles dans les directions départementales interministérielles, la CGT, la FSU et Solidaires réagissent. "C’est bel et bien le ministère de l’Intérieur qui est l’unique responsable de cette lourde et inacceptable atteinte à l’exercice de la démocratie sociale", expliquent les trois syndicats dans un communiqué commun, ce 7 décembre 2022. Elles annoncent avoir saisi le Conseil d’État pour obtenir le report des élections qui doivent se dérouler uniquement à l’urne le 8 décembre.