Comment le travail se métamorphose-t-il au fil de l’évolution des technologies et comment accompagner au mieux les travailleurs au long cours ? C’est la question posée dans le rapport "Humains et machines", publié le 5 décembre 2022 par le CNNum (Conseil national du numérique). L’acceptation des machines par les hommes au travail est souvent liée à leurs caractéristiques physiques, comporte une dimension émotionnelle et implique des conséquences sur leur santé physique et mentale. Aussi, le CNNum propose dix leviers pour rendre les travailleurs davantage acteurs de leur relation à ces outils.