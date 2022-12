Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :Microsoft France nomme un nouveau directeur technologique et cybersécurité ;Airbus et HID ont contribué à assurer la sécurité de la Coupe du monde de football ;Seris prévoit de déployer de nouvelles solutions ;Atalian Sécurité favorise volontariat des sapeurs-pompiers ;Shark Robotics noue un partenariat avec la fédération des sapeurs-pompiers ;l’Afnor publie un guide sur la résilience face aux cyberattaques ;Avisa Partners acquiert la société de communication DGM Conseil…