Budget. Un arrêté du 5 décembre 2022 porte ouverture de crédits d’attributions de produits. Il prévoit notamment l’ouverture d’environ 2 millions d’euros en AE et en CP pour la mission "sécurités". Un arrêté du 5 décembre 2022 porte ouverture de crédits de fonds de concours. 141 913 euros en AE et CP sont fléchés vers la mission "sécurités". Un arrêté du 6 décembre 2022 porte répartition de crédits dont 145 344 083 euros en AEF et...