Plus de 250 écosystèmes territoriaux à hydrogène sont recensés, mercredi 7 décembre 2022 par France Hydrogène, dans une étude publiée à l’occasion de sa conférence annuelle à Paris. Répartis sur l’ensemble du territoire, avec 15 à 25 sites de production par région, ces projets affichent une capacité inférieure à 3 MW dans 70 % des cas. Visant principalement à alimenter les mobilités et l’industrie, ils pourraient produire plus d’un million de tonnes d’hydrogène par an à partir de 2030, affirme l’association. De son côté, l’Ademe annonce l’ouverture prochaine de nouveaux appels à projets.