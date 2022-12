Le décret précisant les modalités d’octroi de l’indemnité inflation est officiellement publié

Le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 fixe les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de l’aide exceptionnelle de 100 euros créée par l’article 13 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2021 pour compenser les effets de l’inflation sur les Français les plus modestes (lire sur AEF info). Pour ce qui concerne les salariés du secteur privé et les agents publics, le texte est quasiment inchangé par rapport à la version projet qui avait été soumise à consultation. Il précise toutefois que l’aide est "incessible et insaisissable", et définit les modalités de versement de l’indemnité pour les bénéficiaires du congé de fin d’activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, relevant de la convention collective nationale des transports routiers.

