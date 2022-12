Dans le sillage du plan de sobriété énergétique lancé le 6 octobre 2022, les ministres de la Transition énergétique et de la ville et du logement confient à Philippe Pelletier la mission d’inscrire les actions du secteur du bâtiment dans la durée. Le président du Plan bâtiment durable devra notamment assurer "la promotion" de l’individualisation des frais de chauffage, dont le plan de sobriété énergétique demande l’application. Les ministres demandent plus largement à Philippe Pelletier de mobiliser largement la filière, qu’il s’agisse du logement ou du tertiaire.