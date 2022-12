La "contribution paritaire" issue des sept mois de travaux sur les évolutions à apporter à la loi "Avenir professionnel" est finalement signée par cinq des huit organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Seules la CFDT et la CFTC ont paraphé ce document présenté par ses signataires comme un signal envoyé au gouvernement au moment où vont se lancer les concertations sur l'évolution du système de formation professionnelle. Le document doit être officiellement remis au ministère du Travail jeudi 8 décembre 2022.