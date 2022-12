Les négociations autour d’un instrument juridiquement contraignant pour "mettre fin à la pollution plastique", qui se sont déroulées à Punta del Este, en Uruguay, du 28 novembre au 2 décembre, ont permis de dégager de premières tendances. Un clivage est en train d’apparaître, entre la Coalition pour une haute ambition, riche de près de 60 membres, et des pays exprimant "des vues plus restrictives" comme les États-Unis, le Japon et l’Arabie saoudite. La prochaine session aura lieu en mai prochain à Paris.