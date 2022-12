Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 a lancé, mardi 6 décembre 2022, un nouvel appel d'offres sur 92 lots pour des prestations de sécurité privée. Décrit comme complémentaire à celui lancé en début d'année, il vise notamment à tenir compte de changements dans l'organisation des compétitions. Plusieurs lots concernent à nouveau la cérémonie d'ouverture et le village olympique et paralympique. Les entreprises de sécurité ont jusqu'au 9 janvier 2023 pour candidater.