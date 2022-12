Les employeurs peuvent désormais transmettre les pièces nécessaires au règlement des indemnités journalières de leurs salariés grâce à un téléservice baptisé "Dépôt de pièces jointes", annonce l’assurance maladie sur son site internet. Cet outil de télétransmission vient remplacer la procédure d’envoi des pièces justificatives par mail. Pour bénéficier de ce nouvel outil, les employeurs doivent relever du régime général, être inscrits sur net-entreprises.fr et adhérer à ce service. "L’envoi des pièces justificatives peut être réalisé à différents moments (demande en lien avec un signalement d’arrêt et le traitement des indemnités journalières, demande de pièce(s) complémentaire(s) etc.) par les employeurs ou leurs mandataires (experts-comptables, centres ou associations de gestion agréés)."