Quand le gouvernement entend pallier le déficit de notoriété des groupements d’employeurs

À l’occasion des 30 ans de la création des groupements d’employeurs, un séminaire interministériel (1) était organisé le jeudi 21 avril 2016 par les ministères du Travail et de l’Économie . Outils alliant souplesse dans le recours à l’emploi pour les entreprises et sécurité pour les salariés, les groupements d’employeurs sont encore faiblement utilisés en France et souffrent d’un déficit important de notoriété. Face à cela, une meilleure publicité sur les territoires, un développement des relations avec les cadres institutionnels et la structuration du secteur ont été préconisés. À l’occasion du séminaire, un partenariat a été signé entre Pôle emploi et la Fédération nationale des groupements d’employeurs (FNGE) afin d’informer les entreprises et les demandeurs d’emploi des opérations de recrutement menées par les groupements d’employeurs.