Alors que de plus en plus de lycéens poursuivent leurs études après un baccalauréat professionnel, comment faciliter et améliorer leur préparation vers les études supérieures après l’obtention de leur diplôme ? Cet enjeu d’un meilleur accompagnement vers les études supérieures se pose aussi pour les lycéens de la voie technologique, confrontée à une baisse d’attractivité. Après la réforme du bac et du lycée général, ces questions seront abordées lors de la 13e édition des "Rendez-vous de l’éducation" qui se tiendront vendredi 6 janvier 2023 matin à la Grande Halle de La Villette à Paris. Ces rencontres ont lieu dans le cadre du Salon Postbac, organisé par le groupe AEF info en partenariat avec l’Onisep et les trois académies franciliennes, les 6 et 7 janvier 2023. Voici le programme des "Rendez-vous de l’éducation" 2023. L’inscription est ouverte et gratuite en cliquant ici.