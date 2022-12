En devenant lauréate du programme "Excellences" et d’autres appels à projets du PIA, l’université de Reims Champagne-Ardenne aura les moyens de "devenir 'la' référence nationale et européenne en bioéconomie, et renforcer son rayonnement au niveau international", estime son président Guillaume Gellé, dans un entretien accordé à AEF info mi-novembre 2022. Selon lui, cette perspective devrait "accélérer la stratégie de réussite" de l’établissement champardennais, qui a avancé cette année sur d’autres projets dont l’implication dans l’alliance européenne "Invest". Celui qui se présente par ailleurs à la présidence de France Universités (lire sur AEF info) revient aussi sur les raisons pour lesquelles son établissement candidate à la prochaine vague de dévolution du patrimoine immobilier, l’idée étant de "développer un vrai PUI". Autres sujets évoqués : la hausse des prix de l’énergie et la revalorisation des Biatss.