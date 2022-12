Dans une infographie publiée 30 novembre, l’Ugict-CGT assure que 73 % des cadres travaillent pendant leurs jours de repos. Le syndicat constate ainsi une intensification du travail. Si 57 % des cadres considèrent que leur temps de travail a augmenté, 61 % constatent une augmentation de leur charge de travail. En cause : le développement du télétravail et le manque d’encadrement des heures de travail. En conséquence, les agents sondés appellent à doter le management de proximité de plus d’autonomie et de moyens. Selon l’Ugict-CGT, 42 % des cadres sont favorables à une réduction du contrôle et du reporting.