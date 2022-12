Un collectif pour les littératures en langues régionales à l’école demande à l’Éducation nationale plus de place dans les manuels à l’étude d’œuvres en breton, basque, corse, créole, occitan, catalan, alsacien… "Tous les élèves doivent savoir qu’il existe quantité d’auteurs qui se sont exprimés et s’expriment encore dans d’autres langues que le français, y compris un prix Nobel de littérature, Frédéric Mistral", explique le collectif. Sa pétition, lancée le 5 décembre 2022, a recueilli plus de 2 700 signatures en 24 heures, dont celles d’historiens, d’écrivains et d’artistes, du député breton Paul Molac et de l’ancien ministre Azouz Begag. Le collectif propose que l’étude de ces textes se fasse du primaire jusqu’au bac, en traduction française ou en version bilingue. Et qu’elle soit intégrée au lycée à l’enseignement de spécialité "humanités, littérature et philosophie".