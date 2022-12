Deux mois après l’annulation des deux permis de construire des immeubles-ponts Mille arbres et La Ville multistrates par la Cour d’appel administrative de Paris (lire sur AEF info), la ville de Paris a décidé de se pourvoir en cassation, a-t-elle annoncé lundi 5 décembre à l’AFP. Lauréats de l’appel à projets Réinventer Paris, ces deux projets étaient contestés par des riverains et par les élus écologistes en raison du "déplacement des polluants issus de la circulation automobile à l’entrée et à la sortie des tunnels" créés par ceux-ci.