Les députés et sénateurs du groupe Les Républicains et les députés de l’intergroupe Nupes déposent auprès du Conseil constitutionnel un recours sur le PLFSS 2023 adopté définitivement le 2 décembre dernier. Ces derniers contestent ses conditions d’adoption via l’arme constitutionnelle du 49.3 actionnée par le gouvernement. Les députés LFI, PS, EELV et PCF estiment aussi que le texte porte "atteinte à l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé". Quant aux sénateurs et députés LR, ils dénoncent notamment l’insincérité budgétaire et pointent des cavaliers sociaux.