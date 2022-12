Le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire annonce, mardi 6 décembre 2022, la candidature de Paris pour accueillir la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent, dont la création est prévue par le paquet législatif sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme présenté en 2021. Mettant en avant "l’excellente notation du dispositif LCB-FT français par le Gafi", le gouvernement confie à Robert Ophèle, ancien sous-gouverneur de la Banque de France et ancien président de l’AMF, la responsabilité de porter cette candidature.